‘Está cagando para o Bolsonaro’, diz Allan dos Santos sobre Michelle

Aliado aponta isolamento da ex-primeira-dama e falta de apoio dos enteados após críticas ao deputado André Fernandes (PL-CE) no Ceará

Alessandro Dantas/Agência Senado e Wilton Junior/Estadão Conteúdo Influenciador Allan dos Santos ataca a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), em meio à crise interna deflagrada na família do ex-presidente



O influenciador Allan dos Santos atacou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (1º), em meio à crise interna deflagrada na família do ex-presidente. O conflito tornou-se público após a participação de Michelle no lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao governo do Ceará.

Durante o programa “Conversa Timeline”, transmitido pelo YouTube, Allan afirmou que a esposa de Jair Bolsonaro age sem o consentimento dos enteados e ignora as orientações do marido. “Michelle não tem nenhum aval dos filhos para ela estar falando o que ela está falando. […] Está viajando o Brasil como se o Bolsonaro já estivesse morto, ela está cagando para o Bolsonaro”, declarou o influenciador, acrescentando que nem o governador Tarcísio de Freitas teria interesse político nela.

Motivo do racha

A tensão escalou após Michelle criticar, no domingo (30), o deputado federal André Fernandes (PL-CE) por uma aproximação com Ciro Gomes (PSDB) visando as eleições estaduais de 2026. Na ocasião, ela afirmou que não seria possível caminhar com alguém “que é contra o maior líder da direita”.

André Fernandes, contudo, rebateu a ex-primeira-dama, sustentando que a articulação com Ciro foi autorizada diretamente por Jair Bolsonaro, via telefone, em maio deste ano.

Reação dos filhos

Os filhos do ex-presidente saíram em defesa do deputado e condenaram a postura da madrasta. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou Michelle de “atropelar” o pai e classificou a atitude como “autoritária e constrangedora”.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) reforçou o coro nas redes sociais, pedindo união e respeito à liderança de Jair. Já o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) apontou “desequilíbrio” na condução das articulações locais por parte de Michelle, reiterando que Fernandes não poderia ser criticado por “obedecer o líder”.