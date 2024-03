Mulher é detida no Aeroporto do Galeão com 3kg de cocaína

Passageira tinha como destino Paris, na França; ela será acusada de tráfico transnacional de drogas

RJ - EIKE/VOO/RETORNO/PRISÃO - POLÍTICA - Movimentação de agentes da Policia Federal no aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), zona norte do Rio de Janeiro, aguardando a chegada do avião do voo 973 Nova York Rio de Janeiro, que traz o empresário Eike Batista, que vai se entregar a Justiça nesta segunda, 30. Eike é acusado de pagar propina (corrupção), estava em Nova York e teve a sua prisão decretada na Operação Eficiência, desdobramento da Calicute, fase da Lava Jato, no Rio de Janeiro. O empresário será preso assim que desembarcar no Brasil. 30/01/2017 - Foto: FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Terminal de cargas da Latam, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, é assaltado neste sábado (19)



Uma mulher de 36 anos foi detida pela Polícia Federal (PF) na noite de sexta-feira, 8, no Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro, por transportar aproximadamente 3 kg de cocaína. A passageira, natural de Alenquer, no Pará, havia partido de Belém com destino a Paris, na França, em um voo comercial com escala na cidade carioca. A droga foi descoberta pelos policiais federais durante uma inspeção de rotina, quando encontraram a cocaína escondida em uma cinta amarrada ao corpo da mulher.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a identificação da substância ilícita, a PF efetuou a prisão em flagrante e conduziu a detida para a Delegacia Especial da PF no Galeão/Tom Jobim (DEAIN). A mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado. Segundo a PF, ela será acusada de tráfico transnacional de drogas, crime que prevê uma pena de até 15 anos de reclusão. A ação dos agentes federais resultou na interrupção da tentativa de transporte ilegal de entorpecentes para o exterior.

*Reportagem produzida com auxílio de IA