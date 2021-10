Mulher é encontrada com vida após quatro dias desaparecida em mata de João Pessoa

Ela havia sumido após tentar encontrar a filha autista, que correu para dentro de floresta; a menina foi encontrada antes

Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba Área de mata onde Rita Kátia do Nascimento, de 42 anos, foi encontrada



Rita Kátia do Nascimento, de 42 anos, foi encontrada com vida após passar quatro dias desaparecida em uma área de mata em João Pessoa, capital da Paraíba. A operação de busca foi liderada pelo Corpo de Bombeiros Militar estadual. Rita havia sumido na última segunda, 4, após levar a filha a uma unidade de saúde. A menina de 12 anos, que é autista, teria corrido para dentro da floresta no bairro Geisel durante o trajeto. A mãe, então, foi atrás dela, mas não teve sucesso em encontrar a garota e também acabou se perdendo no local. A menina foi encontrada no mesmo dia por um caseiro, enquanto Rita ficou desaparecida por mais quatro dias, até a sexta, 8. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher de 42 anos foi achada em uma área próxima de um barranco, do qual ela pode ter caído, já que apresentava ferimentos e lesões pequenas. A mulher foi levada para o Hospital de Trauma de João Pessoa, onde passou por atendimento e recebeu alta médica no sábado, 9.