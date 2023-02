Mulher é presa com 13 celulares na calça durante bloco de Carnaval em São Paulo

Agentes também apreenderam uma câmera fotográfica; caso ocorreu em Pinheiros, na última terça-feira, 21

Reprodução/PMSP Aparelhos foram retirados da calça da mulher durante um bloco de Carnaval, em Pinheiros



Uma mulher foi presa portando 13 celulares e um câmera fotográfica durante um bloco de Carnaval em Pinheiros, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu na terça-feira, 21, na Rua Henrique Schaumann. Ela confessou que havia furtado os aparelhos. A abordagem foi filmada e viralizou pelas redes sociais. A mulher não apresentou resistência. Durante a gravação, a mulher ri e no final debocha dos agentes: “Calma aí, senhor. É assim, desse jeito, oprimindo os outros?”. De acordo com a polícia, duas pessoas foram encontradas afirmando terem sido vítimas da mulher. Quatro aparelhos foram devolvidos aos seus respectivos donos. A ocorrência foi registrada no 14º DP. Durante as festividades, foram contabilizados 3.486 ocorrências de roubos ou furtos de celulares, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). A pasta considerou que houve uma melhora nos índices, visto que nos anos anteriores em que as festividades foram realizadas – em 2021 e 2022 não houve Carnaval em decorrência da pandemia da Covid-19 – houve uma alta de quase 2 mil registros a mais do que os números deste ano. Em 2020 e 2021, foram quase 5.450 e 5.470 boletins de ocorrências, respectivamente. Neste ano, nos últimos dias, foram comunicados às autoridades policiais 2.328 casos de furto de aparelhos telefônicos e 1.158 furtos de celulares.