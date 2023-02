União destina mais de R$ 7 milhões para ações em São Sebastião

Valor será utilizado para a compra de cestas básicas e kits de limpeza, além de colchões e combustível; até o momento, 48 mortes foram registradas no litoral norte paulista

NELSON ALMEIDA / AFP São Sebastião foi a cidade mais afetadas pelas chuvas



O governo federal destinou R$ 7.077.400,00 para ações em São Sebastião (SP). A cidade foi a mais castigada pelas chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo ao longo do feriado de Carnaval. De acordo com a União, o valor será utilizado para a compra de cestas básicas e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, além de colchões e combustível, em resposta à tragédia provocada pelas enchentes. De acordo com o governo, 73,8 mil pessoas serão atendidas. Novos recursos deverão ser liberados para os municípios nos próximos dias. A portaria autorizando a liberação dos recursos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 22, assinada pelo pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros. A execução ocorrerá num prazo de 180 dias. Na segunda-feira, 20, a Defesa Civil Nacional reconheceu o estado de calamidade em São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba. Até a manhã desta quarta-feira foram contabilizados 48 mortes por conta das chuvas, sendo 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Até o momento, 26 corpos foram identificados: 10 homens, nove mulheres e sete crianças. Segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), 38 pessoas ainda estão desaparecidas.

“Por determinação do presidente Lula, estamos dando continuidade às ações de socorro e assistência a São Sebastião e demais municípios do Litoral Norte de SP, castigados pelas fortes chuvas. Hoje liberamos mais R$ 7 milhões para ajudar o município neste primeiro momento. A liberação dos R$ 7 milhões, vai garantir a continuidade das ações de assistência humanitária, enquanto atuamos, em parceria com as prefeituras, na elaboração e aprovação dos planos de trabalho de restabelecimento e reconstrução. Desde o início do governo do Presidente Lula, foram liberados mais de R$ 131 milhões, em várias regiões do Brasil, com objetivo de garantir as ações da Defesa Civil voltadas para socorro e assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução”, escreveu em seu perfil no Twitter o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.