Mulher é resgatada após ser jogada de penhasco pelo ex-marido em MG; veja vídeo

Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza foi encontrada no Parque Estadual da Serra do Rola Moça após passar cerca de 24 horas desaparecida; o homem foi preso após confessar o crime

Corpo de Bombeiro MG/ Reprodução X Registro do resgate aéreo



Uma mulher de 41 anos foi resgatada nesta terça-feira (26) em um penhasco no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após passar cerca de 24 horas desaparecida. A operação mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Samu.

Segundo a Polícia Militar, Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza foi sequestrada e jogada no abismo pelo ex-marido, Sivanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos. O homem foi preso após confessar o crime.

Ana Cláudia desapareceu por volta das 10h de segunda-feira (25). A filha mais velha da vítima, Thaiene Heloísa, de 24 anos, procurou uma delegacia em Pindorama, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para registrar o desaparecimento.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 14h25 de segunda-feira (25). As buscas duraram dois dias e contaram com o apoio de drones, sensores térmicos e da aeronave Arcanjo. Ao todo, foram mobilizadas sete viaturas terrestres e cerca de 22 militares durante toda a operação.

Durante as buscas, a polícia localizou Sivanildo em Várzea da Palma, no Norte de Minas. De acordo com os militares, ele confessou ter sequestrado a ex-companheira, tentado matá-la e, em seguida, a jogado de um penhasco na Serra do Rola Moça.

Após as informações fornecidas pelo suspeito, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e encontraram Ana Cláudia por volta das 11h desta terça-feira em um paredão entre o mirante do Planeta e o mirante dos Veadeiros.

De acordo com os bombeiros, a queda foi de aproximadamente 50 metros, sendo os 10 primeiros em um trecho íngreme e vertical, seguidos por cerca de 40 metros de plano inclinado.

A vítima foi encontrada consciente e orientada, sem sinais aparentes de fraturas graves, apresentando escoriações pelo corpo e ferimentos no rosto e no pé.

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