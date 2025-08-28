Jovem Pan > Notícias > Brasil > Mulher escapa de sequestro e estupro em posto de gasolina em Minas Gerais

Mulher escapa de sequestro e estupro em posto de gasolina em Minas Gerais

Suspeito foi identificado como Reinaldo Azevedo Filho e acabou preso em flagrante; caso ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança mostrarem o momento em que a vítima corre em direção a uma viatura da PM

  • 28/08/2025 20h35
Reprodução/JovemPanNews minas gerias suspeito foi identificado como Reinaldo Azevedo Filho e acabou preso em flagrante

Uma mulher conseguiu escapar de um sequestro seguido de estupro cometido pelo ex-companheiro em Corinto (MG). O caso ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança mostrarem o momento em que a vítima corre em direção a uma viatura da Polícia Militar em um posto de combustíveis. Segundo a polícia, a mulher aproveitou uma parada do agressor para pedir ajuda. O suspeito foi identificado como Reinaldo Azevedo Filho e acabou preso em flagrante.

As investigações apontam que a vítima foi mantida em cárcere por cerca de 210 km, enquanto o agressor a obrigava a manter relações sexuais e a ameaçava de morte. Ele chegou a dizer que jogaria o carro em uma ribanceira caso cruzasse com policiais. Pouco antes da fuga, a mulher relatou ter sido violentada em uma área de mata. Reinaldo responderá pelos crimes de estupro, ameaça, sequestro e cárcere privado e já está à disposição do sistema prisional de Minas Gerais.

Comentários

