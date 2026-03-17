Mulher morre e quase 100 são hospitalizados após consumirem pizza na Paraíba
No Hospital Regional de Pombal 74 pacientes relataram em comum terem comido no mesmo estabelecimento no domingo (15)
Quase 100 pessoas foram hospitalizadas e uma mulher morreu após possíveis quadros de intoxicação alimentar na cidade de Pombal no Sertão da Paraíba.
O Hospital Regional de Pombal registrou 74 atendimentos, entre eles o da mulher identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos, que apresentou sintomas de ingestão alimentar e acabou morrendo. “Apesar de todas as medidas assistenciais adotadas pela equipe, a paciente evoluiu a óbito na manhã de terça-feria (17) , às 8h59”, informou o hospital em nota.
No domingo (15) o Hospital Regional de Pombal contabilizou a entrada de 36 atendimentos com sintomas similares, sendo 33 casos de Gastroenterocolite Aguda (GECA) e 3 pacientes com episódios de vômito.
Já na segunda-feira foram registrados mais 38 atendimentos, sendo 23 casos de GECA, 8 pacientes com vômito, 6 com dor abdominal e 1 caso de suspeita de intoxicação alimentar.
A pizzaria La Favoritta, onde os pacientes teriam comido, foi interditada na segunda-feira pela Vigilância Sanitária de Pombal. No hospital regional, os pacientes relataram em comum o consumo de pizza no mesmo estabelecimento da cidade ainda no domingo.
O hospital disse também que todos foram atendidos prontamente e “receberam assistência médica, com avaliação clínica, medicação e orientações adequadas”. Rayssa porém, atendida na segunda-feira, teve piora rápida dos sintomas e precisou ser encaminhada a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já em estado gravíssimo com sinais de quadro infeccioso grave apresentando diarreia, vômitos intensos e dor abdominal, associados à ingestão alimentar.
Ainda segundo o Hospital Regional de Pombal, todos os outros 73 pacientes que deram entrada entre domingo e segunda-feira já foram medicados e receberam alta.
A unidade explicou que “segue monitorando a situação e reforça a importância dos cuidados com a higiene e conservação dos alimentos” e que em caso de sintomas como vômito, diarreia e dor abdominal, a orientação é procurar atendimento médico.
A Jovem Pan entrou em contato com a pizzaria La Favoritta, mas até a última atualização desta matéria não teve uma resposta.
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