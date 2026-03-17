Mulher morre e quase 100 são hospitalizados após consumirem pizza na Paraíba

No Hospital Regional de Pombal 74 pacientes relataram em comum terem comido no mesmo estabelecimento no domingo (15)

Foto: Hospital Regional de Pombal Hospital Regional de Pombal



Quase 100 pessoas foram hospitalizadas e uma mulher morreu após possíveis quadros de intoxicação alimentar na cidade de Pombal no Sertão da Paraíba.

O Hospital Regional de Pombal registrou 74 atendimentos, entre eles o da mulher identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos, que apresentou sintomas de ingestão alimentar e acabou morrendo. “Apesar de todas as medidas assistenciais adotadas pela equipe, a paciente evoluiu a óbito na manhã de terça-feria (17) , às 8h59”, informou o hospital em nota.

No domingo (15) o Hospital Regional de Pombal contabilizou a entrada de 36 atendimentos com sintomas similares, sendo 33 casos de Gastroenterocolite Aguda (GECA) e 3 pacientes com episódios de vômito.

Já na segunda-feira foram registrados mais 38 atendimentos, sendo 23 casos de GECA, 8 pacientes com vômito, 6 com dor abdominal e 1 caso de suspeita de intoxicação alimentar.

A pizzaria La Favoritta, onde os pacientes teriam comido, foi interditada na segunda-feira pela Vigilância Sanitária de Pombal. No hospital regional, os pacientes relataram em comum o consumo de pizza no mesmo estabelecimento da cidade ainda no domingo.

O hospital disse também que todos foram atendidos prontamente e “receberam assistência médica, com avaliação clínica, medicação e orientações adequadas”. Rayssa porém, atendida na segunda-feira, teve piora rápida dos sintomas e precisou ser encaminhada a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já em estado gravíssimo com sinais de quadro infeccioso grave apresentando diarreia, vômitos intensos e dor abdominal, associados à ingestão alimentar.

Ainda segundo o Hospital Regional de Pombal, todos os outros 73 pacientes que deram entrada entre domingo e segunda-feira já foram medicados e receberam alta.

A unidade explicou que “segue monitorando a situação e reforça a importância dos cuidados com a higiene e conservação dos alimentos” e que em caso de sintomas como vômito, diarreia e dor abdominal, a orientação é procurar atendimento médico.

A Jovem Pan entrou em contato com a pizzaria La Favoritta, mas até a última atualização desta matéria não teve uma resposta.