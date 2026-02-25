Mulher resgatada após passar horas soterrada morre em Juiz de Fora (MG)

Os filhos e o companheiro de Jaqueline Teodoro continuam desaparecidos; mãe da jovem também morreu

Montagem/Reprodução/TV Integração Até o início da tarde desta quarta-feira, havia 25 desaparecidos em Juiz de Fora e dois em Ubá



Morreu, na madrugada desta quarta-feira (25), a mulher que havia sido socorrida após passar horas soterrada em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, onde 40 pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingiram a cidade entre a noite de segunda-feira (23), e a madrugada de terça-feira (24).

De acordo com comentários de amigos da vítima nas redes sociais, a maquiadora Jaqueline Teodoro, de 33 anos, estava em casa com a mãe, Neide Teodoro, de 57, os dois filhos, Pietro, de 9, e Sophia, de 6, e o companheiro, quando o imóvel desabou, na noite de segunda-feira.

Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã de terça e encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quarta-feira. Não há informação sobre o tempo exato que ela permaneceu soterrada.

A morte da mãe da maquiadora também foi confirmada nesta quarta-feira por amigos nas redes sociais. Os filhos e o companheiro de Jaqueline continuam desaparecidos.

A jovem cursou técnico em enfermagem na Grau Técnico, em Juiz de Fora. Nas redes sociais, a instituição lamentou a morte e informou que o velório de Jaqueline estava marcado para ocorrer entre às 8h30 e às 13h, no Cemitério Municipal de Juiz de Fora. O sepultamento ocorrerá na sequência, no mesmo local.

Uma amiga de Jaqueline homenageou mãe e filha nas redes sociais “Você foi a melhor mãe e avó possível”, escreveu para Neide. “Como assim, nega, a gente acorda e você não está mais com a gente? Você sempre foi tão incrível, a mais bolada e engraçada ao mesmo tempo”, disse sobre Jaqueline.

O bairro Paineiras, onde a maquiadora morava, está entre os quatro que tiveram ruas evacuadas na terça-feira diante da possibilidade de novos temporais. Além do Paineiras, moradores dos bairros Três Moinhos, Vila Ideal e Esplanada também foram orientados a deixar suas casas.

Até a última atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira, as fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora e Ubá deixaram ao menos 40 mortos.

Juiz de Fora registrou o maior número de óbitos, com 34 vítimas fatais. Em Ubá, o Corpo de Bombeiros informou, na terça-feira, que sete pessoas tinham morrido. No entanto, a corporação esclareceu que uma das mortes não teve relação direta com as chuvas e, por isso, o número de vítimas fatais no município foi ajustado para seis.

Até o início da tarde desta quarta-feira, havia 25 desaparecidos em Juiz de Fora e dois em Ubá. Ao todo, 208 pessoas foram resgatadas na região.

A cidade de Matias Barbosa, vizinha de Juiz de Fora, também ficou coberta pela água após o temporal, mas não registrou mortos nem desaparecidos até o momento.

*Com Estadão Conteúdo