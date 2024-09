Mulher tenta entrar em presídio com entorpecentes escondidos em salsichas no RJ

Agentes penitenciários desconfiaram do comportamento da mulher, que demonstrava nervosismo e tensão; droga estava envolvida em papéis filme e PVC, misturada à comida

Uma mulher foi detida ao tentar entrar com haxixe escondido em salsichas no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu durante um período de visitas no presídio Jonas Lopes de Carvalho, localizado no complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Os agentes penitenciários desconfiaram do comportamento da mulher, que demonstrava nervosismo e tensão. Ela carregava um recipiente com salsichas picadas e molho de tomate. Após uma rigorosa vistoria, os agentes descobriram que, no meio das salsichas, havia 176 pedras de haxixe. A droga estava envolvida em papéis filme e PVC, misturada às salsichas com molho de tomate. A mulher pretendia entregar o recipiente ao marido, que é interno do presídio.

Após a descoberta, a mulher foi detida em flagrante e levada para a Delegacia de Bangu, também na zona oeste da capital. Segundo os agentes penitenciários, vistorias diárias no sistema penal do Rio de Janeiro frequentemente revelam tentativas de contrabando, mas esta foi a primeira vez que haxixe misturado a salsichas foi descoberto.

