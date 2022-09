Mulheres denunciam golpista conhecido como ‘galã do Tinder’; homem foi preso após perseguição

Ele dizia ser filho de alemães para se aproximar das vítimas, pedia dinheiro emprestado, desaparecia e deixava as vítimas com dívidas

Reprodução/Redes Sociais Homem suspeito de aplicar golpes em mulheres foi preso após perseguição policial em São Paulo



Pelo menos sete mulheres foram até a Polícia Civil e denunciaram o homem conhecido como “galã do Tinder”, preso na última quarta-feira, 21. Ele é suspeito de praticar os crimes em São Paulo e São Bernardo. Ele conhecia as vítimas através do aplicativo de relacionamento. Ele foi detido em Pirituba quando, na tentativa de fugir da polícia, bateu o carro em outros três veículos. Investigação da polícia aponta que ele mantinha diversos perfis em diferentes aplicativos de relacionamento como o Tinder, Inner, Happn e Lovoo e utilizava o nome Augusto Keller. Ele dizia às vítimas que era filho de alemães e que seus pais haviam morrido em um acidente de carro em Araçatuba, no interior do estado. O suspeito chegava a iniciar um relacionamento com as mulheres e até conhecia os familiares. Após ganhar a confiança, o homem começava a pedir dinheiro emprestado argumentando estar com problemas com a receita e com bancos. Em seguida, desaparecia e as vítimas acabavam ficando com dívidas. Uma delas, inclusive, disse que o prejuízo é de R$ 200 mil. Seus principais alvos eram mulheres de classe média alta.