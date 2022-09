Em São Paulo, pacientes sofrem com demora do tratamento odontológico em UBSs

Equipe da Jovem Pan News foi até a UBS da Avenida Brás Leme, na Zona Norte da capital paulista, para averiguar denúncias de atraso em consultas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Paciente relatou demora de dois anos para conseguir uma consulta odontológica em UBS



Segundo informou a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, 90% das UBSs oferecem atendimento à população. No entanto, da triagem ao início do tratamento a espera é muito longa e atendimentos acabam cancelados. A partir de uma denúncia, a equipe da Jovem Pan News foi até a UBS da Avenida Brás Leme, na Zona Norte da capital. Para marcar um horário leva tempo e um dos atendentes informou que teria horário para triagem apenas no final do mês. Só depois seria agendada uma consulta com o dentista. Uma senhora, que não quis se identificar, contou que ainda não tinha conseguido uma vaga e só conseguiu tratamento dentário por meio de uma ONG: “Eu tentei uma vez no Tucuruvi, tentei, tentei e tentei. Quando fui passar lá disseram que a máquina estava quebrada e eu desisti”. Em São Paulo, vans itinerantes também realizam atendimentos, mas segundo relatos a fila de espera está grande. Outro paciente relatou uma demora de dois anos para ser atendido: “A sorte é que a menina daqui foi gente boa e me encaixou numa urgência porque eu estava com uma infecção”.

*Com informações da repórter Camila Yunes e do produtor Luís Guerra