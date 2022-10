Museu do Ipiranga prorroga gratuidade de ingressos até 6 de dezembro

Bilhetes da semana seguinte são disponibilizados todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas; local foi reinaugurado em 6 de setembro

Diogo Moreira/Governo de São Paulo Museu do Ipiranga foi interditado em 2013 por problemas estruturais e ficou fechado por nove anos



O Museu do Ipiranga decidiu prorrogar a entrada gratuita no espaço até o dia 6 de dezembro. Inicialmente, o prazo estabelecido para a gratuidade nos ingressos era até novembro. Os bilhetes da semana seguinte são disponibilizados todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas. O interessado pode obter o ingresso pela plataforma sympla, que pode ser cessada no site do museu (www.museudoipiranga.org.br). Através do CPF, o visitante pode reservar até quatro entradas. Crianças de até cinco anos não precisam obter o bilhete para acessar o local. Também são oferecidas reservas de grupo para visitas no mês seguinte. Para o mês de novembro, as vagas foram esgotadas. Informações sobre as novas datas também podem ser conferidas pelo site. O local foi reinaugurado em 6 de setembro, como parte das comemoração do Bicentenário da Independência, após nove anos fechado por conta das obras. A expectativa é que o espaço receba de 900 mil a 1 milhão de visitas por ano. O espaço precisou ser interditado em 2013 por conta de problemas estruturais e ameaça de ruptura. Somente em 2019, seis anos após a interdição, foi iniciado o processo de reparação. O investimento na revitalização do espaço foi de R$ 253 milhões. O museu está situado na Rua dos Patriotas, 20, na Vila Monumento, em São Paulo.