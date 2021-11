Na prisão, Flordelis desmente noivado e nega até namoro com produtor musical

Boato ganhou força após Allan Soares, com quem a ex-deputada teve um relacionamento, atualizar o status de relacionamento nas redes sociais; defesa da cantora afirma que a informação não é verdadeira

Reprodução/Instagram/@allansoarees O produtor musical Allan Soares sugeriu em suas redes sociais que ficou noivo de Flordelis



Flordelis, de 60 anos, negou nesta quinta-feira, 25, que tenha se tornado noiva do produtor musical Allan Soares. O possível noivado ganhou as manchetes quando o rapaz, de 26 anos, atualizou o status de relacionamento nas redes sociais. Ao lado da palavra “Noivo” em sua biografia no Instagram, Allan adicionou uma aliança. Após a informação do noivado, a foto mais recente do casal no perfil do produtor voltou a receber uma série comentários. Uma seguidora de Allan, inclusive, disse acreditar na inocência da ex-deputada e desejou felicidades ao casal. “Eu acredito na inocência dela, eu sei do que a política é capaz. Que o Senhor Jesus venha dar sabedoria para vocês dois. Eu sei que lá onde ela está, ela vai falar do amor de Deus. Eu sei que sempre Deus honrará seus escolhidos”, escreveu na foto. O produtor, então, respondeu ao comentário: “Amém. Obrigado pelo carinho.” O casal havia assumido o namoro em junho deste ano.

A ex-deputada federal, que está está presa desde 12 de agosto sob acusação do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, negou que a informação sobre o seu noivado seja verdadeira. À Jovem Pan, a advogada de Flordelis, Janira Rocha, informou que esteve ainda nesta tarde no presídio Talavera Bruce, no Complexo de Bangu, visitando a cantora. Durante a conversa, Flordelis ficou incrédula que uma notícia sobre uma suposta mudança de status no seu relacionamento estivesse repercutindo um dia após a condenação de dois de seus filhos. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, vai cumprir 33 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento falso e associação criminosa. Flávio foi denunciado como autor dos disparos que provocaram a morte do pastor. Já o filho adotivo da ex-parlamentar, Lucas Cezar dos Santos de Souza, foi condenado por homicídio triplamente qualificado a sete anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter conseguido a arma usada no assassinato de Anderson. A defesa de Flordelis afirmou que um casamento não está nos planos futuros da cantora. A advogada até negou que ela tenha qualquer contato com o produtor musical. “Flor está a 3 meses presa, sem contato com ninguém, inclusive com ele. Como pode namorar? Como alguém ameaçada de pegar uma pena tão grave vai ter cabeça pra algo assim?”, questionou Janira, que reforça que o foco total da ex-deputada é em sua defesa e na defesa de seus filhos.