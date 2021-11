Luan Santana se declara à nova namorada e garante: ‘Vamos viver de verdade’

Cantor postou fotos do casal e disse que eles não vão desistir fácil desse relacionamento

Reprodução/Instagram/luansantana/25.11.2021 Luan Santana fez um post para a namorada, Izabela Cunha



O cantor Luan Santana, que assumiu no começo de novembro seu namoro com a estudante de moda Izabela Cunha, fez uma declaração a nova namorada nesta quinta-feira, 25. O sertanejo postou fotos em clima de romance com Izabela e afirmou que o casal fará de tudo para o relacionamento dar certo. “Vamos ser felizes, vamos ser únicos, vamos sorrir, vamos nos enxergar e enxergar o outro! Se ver no outro, ser real, em momentos reais com pessoas reais, vamos provocar sorrisos, vamos brincar, vamos brindar, vamos rir dos nossos defeitos, não vamos jamais querer ser perfeitos, não se cobrar demais e também não desistir tão fácil…”, começou escrevendo.

Luan continuou: “Vamos apreciar, vamos sonhar, compartilhar, vamos buscar, vamos conquistar, chorar, valorizar, vamos pensar, vamos viver, viver de verdade, ao máximo, em paz! Vamos amar! Vamos?”. O cantor Tierry comentou na publicação: “É isso aí, meu irmão”. Muitos seguidores também celebraram a felicidade do casal. “Estou namorando o namoro de vocês”, brincou uma pessoa. “Vamos deixar que os outros sejam felizes, vamos nos permitir sermos felizes. O mundo já é cheio de tristeza por fora… que sejamos alegria por dentro”, escreveu outra. “Que espetáculo de casal”, acrescentou mais uma. Desde que Izabela participou do clipe de A Ilha, nova música do sertanejo, o casal tem trocado mensagens carinhosas nas redes sociais.