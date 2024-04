Namorada de passageiro afirma que motorista do Porsche ‘bebeu alguns drinks’ antes de dirigir

Estudante, cujo nome não foi revelado, prestou depoimento no 30º Distrito Policial do Tatuapé; advogada de Fernando Sastre Filho pretende apresentar outra testemunha

Reprodução/Jovem Pan News O empresário Fernando Sastre Filho, seu amigo Marcus Vinicius Machado Rocha e as namoradas dos dois conversando antes de saírem de uma casa de pôquer em São Paulo



A namorada de Marcus Vinicius Machado Rocha, amigo de Fernando Sastre Filho, compareceu ao 30º Distrito Policial do Tatuapé para prestar depoimento e contou que o motorista do Porsche e a namorada “beberam alguns drinks” em um restaurante e depois seguiram para o clube de pôquer. Na hora de ir embora, Sastre Filho teria brigado com a mulher com quem se relaciona porque o empresário queria dirigir. Neste momento, Rocha se ofereceu para dirigir o carro de luxo, mas o amigo negou e foi no banco de carona. As garotas seguiram em carros separados dos dois. O nome da estudante que namora Marcus Vinnicius não foi revelado. A advogada que representa Sastre Filho, esteve na delegacia e disse que pretende apresentar outra testemunha do acidente, apesar de ao menos seis pessoas já terem sido ouvidas.

Uma sócia do clube informou que as gravações do local são reiniciadas e automaticamente apagadas a cada três horas. A Justiça já negou a prisão preventiva de Sastre Filho, que segue em liberdade. Marcus Rocha, de 22 anos, era passageiro do Porsche e segue internado na UTI, com quatro costelas quebradas, baço retirado e em coma induzido. O seu estado de saúde ainda apresenta riscos. O veículo, um Porsche avaliado em R$ 1 milhão, bateu em carro de aplicativo e matou Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos.

Publicada por Tamyres Sbrile

