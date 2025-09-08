Jovem Pan > Notícias > Brasil > ‘Não era líder comunitária, era líder do tráfico’, diz Derrite sobre presa na Favela do Moinho

‘Não era líder comunitária, era líder do tráfico’, diz Derrite sobre presa na Favela do Moinho

A operação, chamada ‘Sharpe’, revelou que Alessandra Moja Cunha é irmã de Leonardo Moja, o ‘Léo do Moinho’, que comandava o crime na comunidade e foi detido em uma ação anterior

  • Por da Redação
  • 08/09/2025 13h53
  • BlueSky
GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante a inauguração da nova sede da 2ºCia do 7ºBPM/M 'Ela também foi presa em flagrante porque estava portando entorpecente'

Uma operação do Ministério Público e da Polícia Militar na Favela do Moinho, em São Paulo, desarticulou uma quadrilha ligada ao PCC que extorquia moradores. Entre os presos está Alessandra Moja Cunha, que se passava por líder comunitária mas, segundo as investigações, era uma das chefes do tráfico na região.

A prisão foi detalhada pelo Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite: “Descobrimos também que ela não era uma líder comunitária, era uma líder do tráfico de drogas”, afirmou. Ele explicou que foram fornecidas provas ao Ministério Público para solicitar a prisão dela, que foi aceita pela Justiça.

A operação, chamada “Sharpe”, revelou que Alessandra é irmã de Leonardo Moja, o “Léo do Moinho”, que comandava o crime na favela e foi preso em uma ação anterior. Mesmo detido, ele continuava a dar ordens, e sua irmã assumiu um papel central no esquema. A quadrilha cobrava propina de famílias que seriam reassentadas pela CDHU, condicionando o cadastro no programa habitacional ao pagamento de valores para os criminosos.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Derrite destacou que o mandado de prisão de Alessandra era um dos alvos da operação. “Uma das pessoas, um dos criminosos que estavam com mandado de prisão em aberto a serem cumpridos, era justamente ela, a irmã do Léo do Moinho, a Alessandra”, disse o secretário. Além do mandado de prisão, ela foi pega em flagrante. “Nesse contexto, ela também foi presa em flagrante porque estava portando entorpecente no ato da prisão”, concluiu Derrite.

Leia também

Favela do Moinho: quem são os 7 presos em operação contra o tráfico de drogas
Criminosos do PCC que cobravam propina de moradores da Favela do Moinho são presos

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >