Navio brasileiro Cisne Branco bate em ponte no Equador

Embarcação navegava por um rio próximo à cidade de Guayaquil; segundo a Marinha, veículo será avaliado para verificar possíveis danos causados pelo acidente

Divulgação/Marinha do Brasil Navio-veleiro colidiu com estrutura nesta segunda-feira, 18



Uma embarcação da Marinha do Brasil sofreu um acidente ao colidir com uma ponte nas proximidades da cidade de Guayaquil, no Equador. O incidente envolvendo o navio-veleiro Cisne Branco aconteceu na tarde desta segunda-feira,18. Segundo a Marinha, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas foi informado que uma das possibilidades foi a ação da correnteza do rio Guaya, onde a embarcação estava navegando. Ainda segundo as autoridades, a embarcação está aguardando uma chance de atracar em Guayaquil, onde será feita uma avaliação sobre possíveis danos que possam afetar a utilização do Cisne Branco. “A Marinha do Equador, bem como autoridades locais, vêm prestando total apoio ao nosso Cisne Branco”, conclui o comunicado emitido pela Marinha.