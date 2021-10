Usuários relatam instabilidade no Instagram nesta segunda-feira

Plataforma que monitora quedas de serviço registrou diversas reclamações por volta das 17h23

Solen Feyissa/Flickr/Creative Commons Aplicativo do Instagram apresentou instabilidade nesta segunda-feira



Alguns usuários do Instagram relataram problemas com a rede social no fim da tarde desta segunda-feira, 18. De acordo com o site ‘Downdetector’, que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real, a plataforma recebeu mais de 120 notificações de instabilidade por volta das 17h23 (horário de Brasília). Os problemas mais notificados foram o acesso ao aplicativo móvel (47%), dificuldade em fazer postagens (38%) e acesso ao website (15%). No mesmo horário, usuários dos Estados Unidos também relataram problemas, chegando a mais de 1.000 notificações. As reclamações eram as mesmas dos usuários brasileiros. Em contato com a Jovem Pan, a assessoria do Instagram disse que ‘está investigando’ o ocorrido. No Twitter, algumas postagens também fizeram menção à dificuldade de fazer posts e stories. No dia 4 deste mês, o Instagram, Facebook e WhatsApp ficaram quase sete horas fora do ar por problemas na rede.