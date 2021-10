Polícia abre inquérito para investigar jovem que usou foto de Hitler em bolo de aniversário

O delegado responsável pelas investigações do caso afirmou que a acusada ainda não foi ouvida e que pretende ouvir testemunhas e encerrar o inquérito em 30 dias

Reprodução/Twitter Foto foi publicada pela jovem em suas redes sociais



A Polícia Civil do Rio Grande do Sul abriu um inquérito para investigar uma jovem que utilizou uma foto de Adolf Hitler em um bolo de aniversário. A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto à corporação. O caso aconteceu na cidade de Pelotas e foi protagonizada por uma estudante de história da Universidade Federal de Pelotas. À Jovem Pan, o delegado Márcio Steffens, responsável pelo caso, afirmou que o inquérito está em andamento e que a Polícia está procurando entender “qual era exatamente a intenção da moça, primeiro ao fazer o bolo com essa imagem e depois divulgar em rede social”. “Vamos ouvir as pessoas e em 30 dias finalizar o inquérito”, afirmou Márcio, que também afirmou não ter ouvido a jovem até o momento. A investigada por responder por apologia ao nazismo, cuja pena de reclusão é de 2 a 5 anos.