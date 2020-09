Neblina causa acidente na Anchieta e deixa dois mortos e três feridos

Colisão no sentido litoral entre caminhão e veículo de passeio aconteceu por volta das 15h; estrada continua com trecho interditado

Divulgação/ Corpo de Bombeiros Acidente no km 35 da Rodovia Anchieta deixou 2 mortos e 3 feridos



Na tarde desta sexta-feira, 4, por volta das 15h16 o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo foi acionado para atender uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio no km 35 da Rodovia Anchieta, sentido litoral. De acordo com a corporação, o acidente aconteceu devido à neblina na região, o que também dificultou o trabalho dos profissionais que precisaram deixar o veículo na altura do km 18 e ir a pé até os feridos pela falta de visibilidade.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros ao todo foram cinco vítimas da mesma família, das quais duas faleceram (uma criança e a avó) e outras três foram socorridas pelo SAMU (pai, mãe e um filho) e transportados ao Pronto-Socorro da região. O motorista do caminhão não ficou ferido. A identidade das vítimas não foi divulgada. De acordo com a corporação, cinco viaturas atenderam ao chamado, além de viaturas do SAMU e viaturas do policiamento de apoio. De acordo com a ECOVIAS, que administra a estrada, do km 26 ao km 35 existe um bloqueio por causa do acidente. Apenas uma faixa está liberada, o que causa lentidão no trecho. Veja abaixo um vídeo do resgate postado pelos Bombeiros nas redes sociais: