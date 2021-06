Neve na pista faz polícia bloquear tráfego em estrada de Santa Catarina

Em nota, a corporação disse que a decisão foi tomada para ‘salvaguardar a segurança dos condutores’ e que, quando houver condições que permitam ‘o tráfego seguro’, a operação será liberada

Divulgação/PMSC Polícia Militar confirmou a interrupção da circulação de veículos



A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) interrompeu o tráfego de veículos na Serra do Corvo Branco após registrar neve na pista. A informação foi dada pela corporação, que também disse que o bloqueio de tráfego se estenderá até as 8h desta quinta-feira, 1º. Em nota, a PMSC disse que a decisão foi tomada para “salvaguardar a segurança dos condutores” e que, quando houver condições que permitam “o tráfego seguro”, a operação será liberada. Nesta segunda-feira, 28, o Estado registrou queda de neve pela primeira vez em 2021, sendo que o fenômeno aconteceu em cidades do Centro-Oeste e Oeste catarinense. Além disso, também foi registrada chuva congelada em outras regiões do Estado.