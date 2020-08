Neve no Brasil: Veja fotos e vídeos da onda de frio que atingiu o Sul

28 municípios do Rio Grande do Sul registraram temperaturas abaixo de 0ºC

Reprodução/ Twitter RBS TV Estados do Sul tiveram geada e neve durante a madrugada



Desde quinta-feira, 20, as temperaturas caíram nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, causando geadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba. Nessa madrugada foi registrado em Bento Gonçalves, no RS, temperaturas de 1,5ºC, com sensação térmica de -4ºC. Cerca de 28 municípios do estado registraram temperaturas abaixo de 0ºC. No Paraná, a cidade de General Carneiro registo 5,7ºC durante a noite e a região serrana de Santa Catarina recebeu muitos turistas querendo brincar com a neve.

O fenômeno foi registrado com fotos e vídeos de moradores e turistas das cidades mais afetadas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, é que a frente fria avance e chegue ao Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e sul do Amazonas, promovendo declínio de temperatura bastante acentuado.

TEMPO | Noite com neve em Curitiba. Aeroporto em São José dos Pinhais está com 4°C e chuva, logo ainda no curto prazo a região pode ter neve e/ou chuva congelada. pic.twitter.com/3lpTxGfjCw — MetSul.com (@metsul) August 22, 2020

Neve no Morro Araçatuba, localizado em Tijucas do Sul , região Metropolitana de Curitiba – PR. pic.twitter.com/UBTwmi84bO — Conexão GeoClima (@ConexaoGeoClima) August 22, 2020