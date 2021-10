Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 29 milhões; confira os números

Próximo sorteio ocorrerá no sábado, 2, e será o terceiro nesta semana; 39 pessoas acertam a quina

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Ninguém acertou as seis dezenas no sorteio da mega-sena desta quinta



Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas pela mega-sena nesta quinta, 30. Os números que saíram no sorteio 2.414, realizado no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo, foram: 04 – 05 – 06 – 14 – 29 – 38. A quina teve 39 apostas vencedoras e cada uma receberá R$ 47.324,83; já a quadra teve 3.415 ganhadores e cada um levará R$ 772,08. O grande prêmio acumulou para o próximo sábado, 2, quando será realizado o próximo sorteio (de número 2.415), e maior prêmio está estimado em R$ 29 milhões, para ser pago a um vencedor único ou dividido em partes iguais, caso haja mais de um. Embora os sorteios da mega-sena tradicionalmente ocorram às quartas, esta semana teve excepcionalmente três – o primeiro ocorreu na terça como parte da série “Mega-Semana da Primavera”.