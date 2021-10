Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões; confira os números

Segundo a Caixa Econômica Federal, no sorteio deste sábado, 110 apostas foram vencedoras na faixa da quina

André Lessa/Estadão Conteúdo Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2422



A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 23, na cidade de São Paulo, o sorteio do concurso 2422 da Mega-Sena. As dezenas escolhidas foram: 02, 07, 10, 20, 30 e 46. Como nenhuma aposta cravou os seis números, ninguém ganhou o prêmio de R$ 26.878.866,26. Desta forma, o próximo sorteio, que será realizado na semana que vem, deverá ter R$ 33 milhões como premiação. Segundo a Caixa, no sorteio de hoje, 110 apostas foram vencedoras na faixa da quina. Cada uma delas vai embolsar a quantia de R$ 26.323,93.