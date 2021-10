Brasil soma 318 mortes e mais de 11 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas 

De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o boletim não atualizou os dados de Mato Grosso e São Paulo

ITAWI ALBUQUERQUE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil é um dos pais mais afetados pela pandemia do novo coronavírus



O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) anunciou na tarde deste sábado, 23, que o Brasil registrou mais 318 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Ao todo, desde o começo da pandemia, em março de 2020, 605.457 pessoas faleceram devido à Covid-19. Além disso, neste último período, mais 11.716 infecções foram contabilizadas pelo conselho. Desta forma, o Brasil já soma 21.723.559 contaminações pelo vírus. De acordo com o Conass, o boletim não atualizou os dados de Mato Grosso, que manteve os dados da véspera. Já São Paulo manteve os dados da sexta-feira por “problemas técnicos no acesso às bases de dados dos sistemas de informação”.

São Paulo, ainda assim, segue sendo o Estado com o maior número de óbitos pelo novo coronavírus até aqui (151.471), seguido de Rio de Janeiro (67.997) e Minas Gerais (55.383). Já em relação ao total acumulado de casos de Covid-19, São Paulo ocupa o topo da lista (4.396.904), seguido de Minas Gerais (2.177.140) e Paraná (1.544.288). Já quanto a vacinação, mais de 110 milhões de pessoas foram imunizadas com as duas doses (CoronaVac, Pfizer ou Astrazeneca) ou com a dose única da Jansen, o que corresponde a 51% da população total.