Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 90 milhões; confira os números sorteados

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado pela Caixa, no concurso 2426. O sorteio ocorreu no Espaço de Loterias Caixa na Rodoviária do Tietê, em São Paulo. Os números que saíram foram 05 – 11 – 24 – 27 – 32 – 57. O prêmio desta noite era estimado em R$ 76.603.928,33, e o do próximo sorteio, que será realizado na quarta, 10, deve ultrapassar os R$ 90 milhões. 249 pessoas acertaram a quina neste sábado, e cada um receberá um prêmio de R$ 25.132,53. Já as 15.271 apostas que marcaram a quadra pagarão R$ 585,42 a seus vencedores. Quem quiser tentar a sorte grande no próximo sorteio precisa comprar um bilhete em uma casa lotérica até às 19h de quarta, no valor de R$ 4,50, e marcar entre seis e 15 números.