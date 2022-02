Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena acumula; confira os números sorteados

Sorteio do próximo sábado deve pagar R$ 7 milhões ao vencedor ou vencedores

André Lessa/Estadão Conteúdo Apostas para o próximo sorteio poderão ser realizadas até às 19h de sábado



O sorteio de número 2452 da Mega-Sena ocorreu nesta quarta, 9, no espaço das Loterias Caixa em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas que saíram. Os números foram 08-10-51-56-57-58. Segundo a Caixa, 23 apostas marcaram a quina, e serão premiados com R$ 72.470,70, enquanto outros 2.117 bilhetes acertaram a quadra e receberão R$ 1.124,78. Já o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o sorteio do próximo sábado, 12. O evento está marcado para acontecer às 20h, e as apostas poderão ser feitas até às 19h, pelas casas lotéricas ou pela internet. O valor mínimo para apostar é de R$ 4,50.