Nível das águas do Guaíba preocupa moradores de Ilha Pintada

Área é considerada pela Defesa Civil como extremamente vulnerável a enchentes, uma vez que recebe as águas do rio Jacuí

LUCIANO MARTINS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em Porto Alegre, barcos e voluntários estão de prontidão para auxiliar na remoção de pessoas da Ilha Pintada



Os moradores da Ilha Pintada, localizada no bairro Arquipélago em Porto Alegre, estão enfrentando sérias dificuldades devido às intensas chuvas que têm atingido a região nas últimas semanas. Esta área é considerada pela Defesa Civil como extremamente vulnerável a enchentes, uma vez que recebe as águas do rio Jacuí. Com a cota de inundação já ultrapassada, as ruas estão alagadas e intransitáveis, forçando muitos moradores a deixarem suas casas e fecharem seus comércios. A situação é ainda mais complicada pela presença de areiões, que entopem bueiros e dificultam o escoamento da água.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A previsão de mais chuvas para o final de semana aumenta a preocupação dos moradores, que ainda estão se recuperando das enchentes devastadoras ocorridas no ano passado no estado do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, barcos e voluntários estão de prontidão para auxiliar na remoção de pessoas da Ilha Pintada, utilizando as águas do Lago Guaíba. Embora especialistas afirmem que a situação não deve se repetir na mesma intensidade do ano anterior, o temor persiste entre aqueles que já sofreram com as enchentes.

Com informações de Arthur Cipriani

*Reportagem produzida com auxílio de IA