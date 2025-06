São Paulo registra primeiro saldo migratório negativo, aponta IBGE

Em contraste, Santa Catarina liderou o ranking, ao ter um saldo positivo de 354,3 mil pessoas; Estado catarinense recebeu 503,6 mil migrantes de 2017 a 2022

Rovena Rosa/Agência Brasil Os emigrantes de São Paulo buscaram novos lares, principalmente em Minas Gerais, Bahia e Paraná



O estado de São Paulo enfrentou uma mudança significativa em seu perfil migratório, registrando, pela primeira vez desde 1991, um saldo negativo. Com a saída de 89,6 mil pessoas, o número de imigrantes que chegaram ao estado, totalizando 736,4 mil, não foi suficiente para compensar as perdas. Os emigrantes de São Paulo buscaram novos lares, principalmente em Minas Gerais, Bahia e Paraná. Os dados do Censo Demográfico 2022 foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27).

Em contraste, Santa Catarina se destacou como o estado com o maior crescimento populacional do Brasil, apresentando um saldo migratório positivo de 354,4 mil pessoas. Esse aumento é atribuído a um mercado de trabalho mais dinâmico e oportunidades de emprego que atraem novos residentes. O Rio de Janeiro, por sua vez, também enfrentou um saldo migratório negativo, com uma perda expressiva de 165,4 mil pessoas, refletindo desafios econômicos na região.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A região Sudeste, que historicamente tem sido um polo de atração de migrantes, também registrou pela primeira vez em mais de três décadas um saldo migratório negativo. Essa mudança é um indicativo de que as condições de vida e trabalho na região podem não estar mais tão atrativas quanto em anos anteriores. Em contrapartida, as regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil apresentaram saldos migratórios positivos, sugerindo que essas áreas estão se tornando mais atrativas para novos moradores. Além disso, o Nordeste e o Norte do Brasil também mostraram saldos migratórios negativos em 2022.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos