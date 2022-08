Ipespe: Bolsonaro cresce 4 pontos e Lula fica estável no cenário espontâneo

Petista tem 40% intenções de votos, contra 34% do atual presidente; Ciro é mencionado por 5% e Tebet por 3%

Montagem/Estadão Conteúdo/Alan Santos Lula se manteve estável na pesquisa Ipespe, mas viu Bolsonaro crescer



O presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu quatro pontos percentuais entre os eleitores. É o que aponta a nova pesquisa do Instituto Ipespe, contratada pela XP Investimentos, divulgada nesta quarta-feira, 31. Considerando o cenário espontâneo, quando os nomes dos concorrentes não são apresentados aos participantes, o atual chefe do Executivo e candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL) foi citado por 34% dos entrevistados, sendo o segundo nome mais mencionado. Em primeiro lugar parece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se manteve estável na comparação com a pesquisa de julho, com 40% das menções. Ciro Gomes (PDT), por sua vez, foi lembrado por 5% dos eleitores, Simone Tebet (MDB) por 3% e Felipe D’Avila (Novo) por 1%. Outros concorrentes foram citados, mas não chegaram 1%: Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil). Neste cenário, brancos e nulos representam 5% dos participantes e 12% não souberam responder.

O Ipespe também traz os resultados do cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados. Mais uma vez, Lula lidera entre os eleitores com 43% das intenções de votos, o que representa uma oscilação de um ponto percentual a menos na comparação com a edição anterior, ainda que dentro da margem de erro. Em segundo lugar, Bolsonaro manteve os 35% de apoio, enquanto Ciro Gomes continuou com 9% e Tebet, por sua vez, foi citada por 5% dos participantes. Entre os outros concorrentes, os resultados são menos expressivos: Luiz Felipe D’Avila (Novo) se manteve com 1%, enquanto Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil), Roberto Jefferson (PTB), Vera Lúcia (PSTU) e Léo Péricles (UP) não chegaram a 1% e Constituinte Eymael (DC) não foi citado por nenhum eleitor. Brancos e nulos representam 4% dos eleitores e 2% não souberam responder.

Um terceiro cenário também foi apresentado aos eleitores, com diversas combinações para o segundo turno. Olhando para os quatro primeiros candidatos na pesquisa espontânea e estimulada, que são Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone, o petista venceria em todas as combinações. Contra o atual presidente, Lula seria vitoriosos com 53% dos votos; contra o ex-ministro Ciro Gomes, a vitória seria com 51% de apoio e no embate com a senadora, Lula também venceria com 53%. Um segundo turno entre Ciro e Bolsonaro seria vencido pelo ex-governador do Ceará, com 48% dos votos, enquanto a disputa entre Bolsonaro e Simone teria um cenário de empate, já que o presidente teria 43% dos votos e a senadora 41%. A pesquisa Ipespe foi realizada por telefone com duas mil pessoas entre os dias 26 e 29 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.