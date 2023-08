Tarcísio propõe anular multas por desrespeito às normas da pandemia de Covid-19

Em nota, governo afirma que as medidas tinham ‘finalidade educativa e não arrecadatória’

Reprodução/Jovem Pan News Tarcísio de Freitas enviou à Alesp um Projeto de Lei que cancela multas por descumprimento às normas sanitárias da Covid-19



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enviou à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) um Projeto de Lei que cancela todas as multas de desrespeito às normas sanitárias do Estado durante a pandemia de covid-19. Entre as medidas do período estavam o uso obrigatório de máscara e a proibição de realizar eventos com aglomeração de pessoas. Quanto a motivação da iniciativa, o governo afirmou, em nota enviada ao site da Jovem Pan, que deseja evitar gastos e sobrecarga aos setores públicos para aplicar multas irrisórias: “O projeto revisa penalidades aplicadas durante a pandemia que tinham finalidade educativa, e não arrecadatória. Após o fim do estado de emergência em saúde, não há razoabilidade para a continuidade dos gastos do dinheiro dos contribuintes em processos judiciais e administrativos que sobrecarregam os setores públicos.”