Novo ciclone extratropical deve provocar fortes chuvas no Sul e em SP

Regiões entre o norte gaúcho e a divisa entre São Paulo e Paraná podem ser atingidas por temporais acompanhados de fortes rajadas de vento

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/07/2023 RS - CLIMA/RS/PORTO ALEGRE/CICLONE EXTRATROPICAL - GERAL Pedestres enfrentam chuva na cidade de Porto Alegre (RS), nesta sexta-feira, 07. Órgãos estaduais e municipais do Rio Grande do Sul estão se preparando para um possível novo ciclone extratropical que pode atingir a costa gaúcha neste fim de semana. A previsão atual indica chuvas fortes e persistentes nesta sexta-feira, 07, com a formação do ciclone próximo à costa gaúcha durante a madrugada de sábado, 08.



Um novo ciclone extratropical deve causar fortes chuvas e até temporais no Sul do Brasil e nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O ciclone deverá se formar entre as costas do Uruguai e do Rio Grande do Sul entre sexta-feira, 18, e sábado, 19. Uma frente fria a partir do ciclone deve se formar no sábado, avançando em direção ao Sudeste. As chuvas estão previstas para atingir cidades do norte gaúcho até a divisa entre São Paulo e Paraná, além do Mato Grosso do Sul. Em alguns desses pontos, podem ser acompanhadas por rajadas de vento que vão de 60 km/h a 70 kh/h. Áreas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Mato Grosso e de Goiás também podem registrar rajadas de vento que vêm da frente fria. Os ventos devem ser mais fortes entre o litoral gaúcho e a Costa Verde, atingindo até 80 km/h. Por causa do tempo, o mar também deve ficar agitado, principalmente no litoral do Rio Grande do Sul.