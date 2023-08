Deputado fala em ‘clima bacana’ na Câmara e diz que arcabouço fiscal tem ‘maioria consolidada’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Arnaldo Jardim comentou sobre o texto do novo marco fiscal ir a plenário na próxima terça-feira, 22

Reprodução/Jovem Pan News Deputado federal Arnaldo Jardim durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) afirmou na manhã desta quarta-feira, 16, que o novo arcabouço fiscal já tem “maioria consolidada” na Câmara dos Deputados. A declaração acontece um dia após o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), falar que as modificações feitas pelo Senado Federal no marco fiscal podem ir a plenário na próxima terça-feira, 22. Para isso, Lira antecipa que haverá uma reunião entre o relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA), técnicos da Fazenda e da Comissão Mista de Orçamento (CMO) para discutir a modificação no cálculo do IPCA, considerado o principal obstáculo para aprovação do texto. “Considero que já temos uma maioria consolidada para fazer isso [aprovar o arcabouço]. A última questão que resta é uma dúvida sobre o prazo exatamente de incorporar a inflação. Isso porque terá reflexos importantes sobre a folga que teremos dentro do arcabouço para gastos públicos”, comentou Arnaldo Jardim durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. O parlamentar ainda disse que a Câmara tem “clima bacana” com o avanço da reforma tributária e a definição do arcabouço fiscal. “Conseguimos dar uma previsibilidade, tudo que a economia deseja para que o nosso país possa se planejar e voltar a crescer”, acrescentou.

Confira a íntegra da entrevista com o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP):