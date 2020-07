Novo ministro da Educação diz que testou positivo para Covid-19

Milton Ribeiro tomou posse na última quinta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto; o presidente Jair Bolsonaro, que também está com a doença, esteve presente por meio de videoconferência

Isac Nóbrega/PR Milton Ribeiro tomou posse como Ministro da Educação nesta semana



O ministro da Educação, Milton Ribeiro, informou nesta segunda-feira (20) que testou positivo para Covid-19. Ribeiro tomou posse na última quinta em cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, que também testou positivo, esteve presente por videoconferência. Após afirmar que contraiu o vírus, Ribeiro disse que seguirá despachando remotamente. “Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para COVID. Já estou medicado e despacharei remotamente”, escreveu o ministro no Twitter.

Ainda na manhã desta segunda, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou por meio das redes sociais que testou positivo para a doença causada pelo novo coronavírus. Ele compartilhou o resultado do exame no Twitter e aproveitou para revelar que já está tomando a cloroquina – medicamento que não tem sua eficácia comprovada contra a Covid-19, mas que é amplamente apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em seu discurso de posse, Ribeiro afirmou que abriria um “grande diálogo para ouvir acadêmicos e educadores” e defendeu o estado laico. Além de Ribeiro e Onyx, no mês de março foram confirmados com Covid-19 os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) após visita de Bolsonaro e comitiva aos Estados Unidos.