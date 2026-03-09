O que fazer em Balneário Camboriú além da praia: guia completo

Descubra as melhores atrações, como a Big Wheel e o Parque Unipraias, com dicas de planejamento e custos para sua viagem

Celso Peixoto/Prefeitura de Balneário Camboriú



Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é famosa por sua orla vibrante e arranha-céus imponentes, mas a cidade oferece muito mais do que um mergulho no mar. Para quem busca o que fazer em Balneário Camboriú além da praia, as opções são surpreendentes e garantem vistas espetaculares e momentos de diversão. Este guia prático foca nas principais atrações que transformam a paisagem da cidade: a Big Wheel, o Parque Unipraias e seu famoso teleférico. Aqui, você encontrará todas as informações para planejar um roteiro completo.

Planejamento: como chegar e quando ir

Organizar a logística da viagem é o primeiro passo para aproveitar ao máximo o destino. Balneário Camboriú é uma cidade de fácil acesso e com um clima agradável na maior parte do ano.

Como chegar: O aeroporto mais próximo é o de Navegantes (NVT), localizado a cerca de 35 km de distância. De lá, é possível pegar um transfer, táxi, carro de aplicativo ou alugar um carro para chegar à cidade. Para quem viaja de carro, o principal acesso é pela rodovia BR-101, que está duplicada e bem sinalizada.

Melhor época para visitar: A alta temporada acontece no verão (dezembro a fevereiro), quando a cidade está mais cheia e os preços, mais altos. Para quem busca um equilíbrio entre bom tempo e menos movimento, os meses de outono (março a maio) e primavera (setembro a novembro) são ideais, com temperaturas amenas e valores mais convidativos.

Atrações imperdíveis além da Praia Central

Se a ideia é explorar a cidade por outros ângulos, estas atrações são paradas obrigatórias. Elas oferecem vistas panorâmicas, contato com a natureza e entretenimento para todas as idades.

1. Parque Unipraias e o teleférico

O Parque Unipraias é um complexo turístico que conecta a Barra Sul à Praia de Laranjeiras através de um sistema de 47 bondinhos aéreos. O passeio de teleférico por si só já vale a visita, proporcionando uma vista de 360 graus da cidade e da Mata Atlântica. O parque é dividido em três estações:

Estação Barra Sul: Ponto de partida do passeio, com bilheteria, lojas e acesso ao embarque.

Estação Mata Atlântica: Localizada no topo do Morro da Aguada, a 240 metros de altura. Aqui você encontra mirantes com vistas deslumbrantes, além de atrações como o Youhooo!, um trenó de montanha que desce em alta velocidade pela mata, e a Fantástica Floresta, um espaço temático para crianças.

Estação Laranjeiras: A parada final, que dá acesso direto à tranquila e charmosa Praia de Laranjeiras, cercada por restaurantes e com mar calmo.

2. Big Wheel: a vista panorâmica de BC

Inaugurada em 2020, a Big Wheel rapidamente se tornou um dos cartões-postais de Balneário Camboriú. Com 65 metros de altura, é uma das maiores rodas-gigantes estaiadas da América Latina. Localizada no Pontal Norte, ela oferece uma experiência única e uma vista panorâmica incrível da orla, dos arranha-céus e do oceano. O passeio dura cerca de 20 minutos e é uma ótima opção para fazer no final da tarde, aproveitando o pôr do sol.

3. Outras opções de passeios

Oceanic Aquarium: Um aquário moderno com mais de 140 espécies de animais de água doce e salgada.

Cristo Luz: Monumento com vista panorâmica da cidade, que fica iluminado com cores diferentes durante a noite.

Passeio de Barco Pirata: Uma atividade divertida para a família que navega pela orla até a Praia de Laranjeiras.

Dicas práticas para sua viagem

Para completar seu planejamento, algumas informações adicionais podem fazer toda a diferença na sua experiência.

Onde se hospedar: A Avenida Atlântica, na orla central, concentra a maior parte dos hotéis e oferece fácil acesso a tudo. A região da Barra Sul é mais moderna e sofisticada, ideal para quem quer ficar perto do Parque Unipraias e de bons restaurantes.

Como se locomover: O centro da cidade é plano e ótimo para caminhadas. Para distâncias maiores, carros de aplicativo funcionam bem. O “Bondindinho”, um ônibus turístico com estilo retrô, percorre as principais avenidas e é uma opção prática.

Gastronomia: A cidade é um polo gastronômico. Não deixe de experimentar os frutos do mar frescos nos restaurantes da Praia de Laranjeiras ou na Passarela da Barra, um reduto de pescadores com estabelecimentos mais tradicionais.

Balneário Camboriú é um destino que vai muito além de suas praias. Explorar as vistas do teleférico no Parque Unipraias, admirar a cidade do alto da Big Wheel e descobrir suas outras atrações garante uma viagem completa e inesquecível. Com estas dicas, seu roteiro está pronto para incluir o melhor que a “Dubai brasileira” tem a oferecer, com experiências que ficam na memória.