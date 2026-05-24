O que se sabe sobre a morte do fisiculturista Gabriel Ganley aos 22 anos

Atleta foi encontrado sem vida em São Paulo e caso é investigado como morte suspeita; causa do óbito ainda não foi divulgada

Divulgação / Redes Sociais Gabriel Ganley, influenciador e fisiculturista morto aos 22 anos



O fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley faleceu no sábado (23), aos 22 anos de idade. Considerado uma das maiores promessas da nova geração do cenário “maromba” no Brasil, o jovem teve a morte confirmada por sua patrocinadora, a Integralmedica, e por órgãos de segurança de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo de Gabriel foi localizado na manhã de sábado em uma residência na Rua da Mooca, zona leste da capital paulista. O influenciador foi encontrado caído no chão da cozinha por um amigo. Segundo o boletim de ocorrência, não foram encontrados sinais aparentes de violência no local.

O caso foi registrado como morte suspeita (morte súbita) no 42º DP (Parque São Lucas). A perícia técnica foi acionada para examinar o local e o corpo. Até o momento, a causa oficial do óbito não foi revelada. O Estadão tentou contato com a família e com a patrocinadora do atleta para obter novos detalhes, mas não houve retorno.

Em nota oficial, a Integralmedica destacou o legado do jovem: “Perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia e autenticidade”. Veja:

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Quem era Gabriel Ganley

Natural do Rio de Janeiro, Ganley morava em São Paulo e era um fenômeno nas redes sociais, onde era chamado de “bbzinho”. Ele somava mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e 1,1 milhão no TikTok, plataformas que utilizava para documentar sua rotina de alta performance e motivar jovens a praticarem exercícios.

O atleta estava em fase ativa de preparação para o Musclecontest Brasil, campeonato de fisiculturismo que será realizado em Curitiba (PR), em julho. Além da carreira esportiva, ele cursou até o quinto período de Educação Física na UFRJ.

A morte gerou comoção entre os principais nomes do fitness no país. Renato Cariani, um dos maiores influenciadores do setor, lamentou a perda: “Que os céus recebam você com alegria”. O influenciador Itinho Lima pediu respeito à privacidade da família, enquanto Toguro afirmou que “o fisiculturismo está em luto”.

*Com informações do Estadão Conteúdo