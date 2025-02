Ocupação hoteleira no Carnaval chega a 85% no litoral paulista

No interior do Estado, a taxa de ocupação dos hotéis e pousadas deve atingir 65%; prefeitura da capital estima um público de 16 milhões de pessoas

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Imagem aérea com uso de drone mostra a movimentação de banhistas na Praia do Guaiúba, em Guarujá, litoral sul paulista



O setor de turismo em São Paulo deve registrar alta movimentação durante o Carnaval, segundo um levantamento da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp). A ocupação hoteleira no litoral paulista deve alcançar 85% entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março. No interior e na capital, a taxa prevista é de 65%.

O Carnaval é um dos períodos mais movimentados do turismo brasileiro, atraindo foliões e visitantes em busca de lazer e descanso. No litoral paulista, a combinação de praias e festas garante uma demanda elevada por hospedagem. A região recebe desde famílias que buscam tranquilidade até jovens interessados em esportes radicais e eventos culturais.

No interior do Estado, cidades com infraestrutura de lazer também registram grande fluxo de turistas. De acordo com a Fhoresp, a taxa de ocupação dos hotéis e pousadas deve atingir 65%, podendo chegar a 100% em estâncias turísticas e roteiros tradicionais. Na capital paulista, os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi e os blocos de rua são os principais atrativos. A Prefeitura de São Paulo estima um público de 16 milhões de pessoas durante o Carnaval, incluindo 1,5 milhão de turistas. Com isso, a ocupação hoteleira na cidade também deve alcançar 65%.

O Carnaval também impulsiona diferentes setores da economia paulista. Além de hotéis e restaurantes, há crescimento na demanda por serviços de organização de eventos, decoração, entretenimento e comércio de fantasias e adereços. Segundo Bruno Omori, diretor de Jogos e Hospitalidade da Fhoresp, a expectativa é que o evento movimente cerca de R$ 6 bilhões no Estado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O período festivo também deve gerar cerca de 300 mil empregos temporários no setor de turismo, especialmente em hospedagem, alimentação e transporte. Profissões como garçons, cozinheiros, camareiras, recepcionistas e motoristas estão entre as mais requisitadas.