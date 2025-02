Rio de Janeiro terá esquema de segurança com 26 mil profissionais para o Carnaval

Para garantir a segurança no Sambódromo, serão implementadas diversas medidas, incluindo seis torres de observação e 51 viaturas

FELIX AVERBUG/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Polícia Militar disponibilizará 12.550 agentes, um aumento de 450 em relação ao ano anterior



O Carnaval de rua no estado do Rio de Janeiro, assim como os desfiles no Sambódromo, contará com um robusto esquema de segurança, que envolverá 26 mil profissionais. Dentre eles, a Polícia Militar disponibilizará 12.550 agentes, um aumento de 450 em relação ao ano anterior. A Polícia Civil, por sua vez, contará com 3,5 mil homens, enquanto o Corpo de Bombeiros terá 10 mil militares prontos para atuar. Para garantir a segurança no Sambódromo, serão implementadas diversas medidas, incluindo seis torres de observação e 51 viaturas. Além disso, haverá unidades de controle de distúrbios, videomonitoramento com tecnologia de reconhecimento facial e drones. Um centro integrado de comando e controle móvel também estará disponível. As estações de Metrô em Copacabana, Ipanema e Leblon passarão por revistas com detectores de metais.

O secretário de Segurança Pública, Victor Santos, enfatizou a importância da tecnologia na segurança durante o carnaval. Este ano, as festividades estão programadas para os dias 1º, 2, 3 e 4 de março, e a segurança será reforçada com patrulhamento aéreo e pontos de interceptação nos grandes blocos do centro da cidade. A Polícia Militar também estará atenta à violência contra a mulher, com 49 equipes dedicadas às patrulhas Maria da Penha. A campanha “Não é Não! Respeite a Decisão” será promovida, e mais de 260 agentes receberão capacitação específica para lidar com essas situações.

A Companhia de Turismo do Estado do Rio (TurisRio) estima que a taxa de ocupação hoteleira na capital chegue a 85%, enquanto no interior do estado a expectativa é de 90%. A movimentação financeira durante o carnaval deve alcançar R$ 5 bilhões. O Aeroporto Internacional do Rio prevê a chegada de 674 mil passageiros entre 25 de fevereiro e 10 de março, representando um aumento de 23% em comparação ao ano anterior. Durante o período de festividades, cem agentes de fiscalização estarão envolvidos na Operação Verão, que ocorrerá entre 28 de fevereiro e 9 de março. No Sambódromo, motoristas de carros alegóricos passarão por testes de alcoolemia 30 minutos antes de cada desfile, reforçando o compromisso com a segurança de todos os participantes.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA