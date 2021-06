Oito apostas acertam a Quina de São João e levam R$ 25 milhões cada

Outras 2.143 pessoas acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 9.276 cada; próximo concurso é nesta segunda-feira

Divulgação/ Caixa Oito apostas levaram R$ 25 milhões no sorteio da Quina



Oito pessoas acertaram as cinco dezenas da Quina de São João, sorteada na noite deste sábado, 25, e dividiram o prêmio de R$ 204 milhões. Os números sorteados foram 25, 28, 26, 60 e 61. Três das apostas vencedoras são do Estado de Minas Gerais, duas da cidade de Belo Horizonte e uma de Conceição do Pará. As outras são de Manaus (AM), Pinheiro (MA), Blumenau (SC), Avaré (SP), e São Paulo. Cada vencedor levou para casa R$ 25 milhões. Outras 2.143 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 9.276 cada. No total, a arrecadação do concurso foi de R$ 344,7 milhões. O próximo sorteio da Quina acontece nesta segunda-feira, 28, com prêmio estimado em R$ 700 mil. As apostas podem ser feitas online pelo site das loterias da Caixa Econômica Federal.