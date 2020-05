OMS diz que curvas do coronavírus no Brasil são ‘alarmantes’

Martial Trezzini/EFE Tedros Adhanom é o atual diretor-geral da OMS



A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou neste domingo que o mundo acumula 5,2 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus e 337.736 mortes por Covid-19.

De acordo com a agência, a pandemia segue em expansão no planeta, embora Ásia e Europa tenham conseguido controlar os contágios. Nas últimas 24 horas, foram mais 110 mil casos e 5.625 óbitos.

A América já despontou em relação ao Velho Continente, com 3,33, sendo 1,6 milhão apenas dos Estados Unidos.

Hoje, a OMS, no entanto, alertou mais uma vez para a situação do Brasil, que, segundo dados do Ministério da Saúde, tem mais de 35o mil casos de infecção e 22 mil mortes. Segundo os dados da entidade, as curvas seguem tendência “alarmante”.

*Com informações da Agência EFE