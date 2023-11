Onda de calor no Sudeste deve permanecer nos próximos dias; saiba como se cuidar

Expectativa para esta semana é de 5ºC acima da média para o mês de novembro

MARCELO D. SANTS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pessoas aproveitam o domingo de forte calor para praticar esportes e passear pela Avenida Paulista, fechada para carros e aberta ao lazer



Mesmo antes do verão, o Brasil já passa por ondes de calor em várias regiões. No Sudeste e Centro-Oeste, temperaturas elevadas de até 34ºC devem ser registradas ao longo desta semana. Em entrevista à Jovem Pan News, o meteorologista Alexandre Nascimento afirmou que a expectativa é de 5ºC acima da média para o mês de novembro: “Estamos com o domínio de um grande sistema de alta pressão, que predomina sobre praticamente todas as regiões brasileiras e vem inibindo a formação de nuvens carregadas e o deslocamento das frentes frias. Por isso, de forma gradativa, nos últimos dias a temperatura vem subindo”. A semana deve contar com máximas de 37 °C em São Paulo, 38 °C no Rio de Janeiro, 42 °C em Mato Grosso e 38 °C em Goiás nesta segunda-feira, 13. De acordo com o especialista, a onda de calor é fruto da junção de vários fatores como o aquecimento global, o El Niño vigente em 2023 e a massa de ar seco que chegou ao Brasil. O excesso de calor exige cuidados redobrados com a saúde, principalmente de crianças e idosos, como alertou o cardiologista André Casarsa.

“A desidratação é um dos maiores problemas. Isso pode afetar os mais idosos com mudanças na pressão arterial. Com a desidratação, a pressão pode cair. Mas, em temperaturas mais elevadas, a pressão pode inclusive aumentar. É sabido que existe um risco aumentado de doenças cardiovasculares, especialmente infarto e AVC, em situações de temperaturas mais altas. Estudos mostraram que acima de 35ºC é a temperatura mais perigosa, quando devemos ter mais cuidados. Outros efeitos indesejados podem acontecer, como insolação, lesão e queimaduras na pele”, explicou. Vale destacar que é fundamental o consumo de muita água neste período e o uso de protetor solar.

*Com informações do repórter Alvaro Nocera