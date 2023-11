São Paulo registra o dia mais quente do ano neste domingo após 19 anos

Subprefeitura de Vila Mariana registrou recorde de maior temperatura máxima absoluta com 38,5ºC

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam forte calor na altura do Viaduto Santa Generosa, zona sul de São Paulo, na tarde deste domingo (12)



O município de São Paulo registrou o dia mais quente do ano neste domingo, 12, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura. A média durante a tarde foi de 36,9ºC. Anteriormente, o registro recorde de dia mais quente na capital paulista havia sido registrado pelo CGE em 2004. Já a maior temperatura máxima absoluta, ou seja, aquela que é medida em apenas um ponto, teve um recorde de 38,5ºC registrados na Subprefeitura de Vila Mariana, na zona sudoeste, por volta das 16h. Outros registros de máxima absoluta mais alta foram registrados em 2016, com 36,9ºC no Butantã, e em 2019, também na Vila Mariana. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) decretou estado de atenção para baixa umidade do ar por toda a capital, por isso, as recomendações do CGE são beber água à vontade, evitar atividades físicas ao ar livre e proteger-se do sol. Umidificadores de ar com toalhas molhadas e vaporizadores também auxiliam a combater efeitos colaterais da baixa umidade do ar. A cidade está em estado de alerta para altas temperaturas desde sábado, 11. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia decretado alerta de ‘grande perigo’, além de São Paulo, em outros seis estados brasileiros por conta da forte onda de calor que atinge o país.