Onda de frio: Gramado, no Rio Grande do Sul, tem registro de neve

Temperaturas na região ficaram abaixo de 0ºC na tarde desta quarta-feira e fotos e vídeos do fenômeno viralizaram nas redes sociais

Maria Eduarda Lopes/Twitter/Reprodução de vídeo Neve foi registrada em Gramado na tarde desta quarta-feira



A cidade de Gramado, na região de Serra do Rio Grande do Sul, registrou na tarde desta quarta-feira, 28, a segunda ocorrência de neve do ano. Com temperaturas em torno de -1ºC, moradores e turistas sentiram os primeiros flocos, ainda fracos, por volta das 14h30. Em pouco tempo, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. “Eis que a tão aguardada neve surgiu para a felicidade dos moradores e visitantes”, afirmou a prefeitura da cidade com um vídeo no Facebook. “Eu nem estava preparada para isso”, disse uma visitante da cidade em outro vídeo no Twitter. A primeira neve do ano aconteceu no dia 29 de junho, quando a cidade também teve temperaturas em torno de -1ºC. Registros também foram feitos na cidade de Canela e em São Francisco de Paula.

As baixas temperaturas devem se estender para outras cidades do Sul, Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil por causa de uma frente fria que atingiu o país nesta quarta. No município mais populoso do país, São Paulo, um plano de contingência de baixas temperaturas foi instaurado, ficando em vigor até o dia 30 de setembro. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da capital abordará moradores de rua oferecendo vagas em abrigos da região. Como o acolhimento é voluntário, em caso de recusa, são ofertados cobertores na tentativa de mitigar os efeitos do frio. Caso eles aceitem ir para os abrigos municipais, a SPTrans ajuda com o transporte das pessoas para os centros de acolhida. O decreto da prefeitura também proíbe a apreensão de barracas e colchões das 18 horas às 7 da manhã, assim como em dias frios e chuvosos. A população pode ajudar as pessoas em situação de rua solicitando uma abordagem social por meio da central 156.

Conforme noticiado, estava previsto para hoje, um intenso frio no sul do Brasil com fortes geadas E não deu outra, há registros de neve caindo em algumas cidades no sul do país Esse vídeo é em São Francisco de Paula – Rio Grande do Sul Quem quiser filmar e mandar mais vídeos https://t.co/3Vyjv5iyC5 pic.twitter.com/WyhDTZBZUs — Conflitos e Guerras (@ConflitoeGuerrA) July 28, 2021

Imagens em Gramado – Rio Grande do Sul Nevando intensamente na região pic.twitter.com/bLr8urN2jc — Conflitos e Guerras (@ConflitoeGuerrA) July 28, 2021