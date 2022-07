Onde está a ‘mulher da casa abandonada’? Confira teorias sobre o paradeiro de Margarida Bonetti

Foragida do FBI parou de fazer aparições públicas; redes sociais especulam que ela fugiu com a ajuda de familiares ou está em cômodo secreto

Reprodução/Instagram/@amulherdacasaabandonada Margarida Bonetti é foragida do FBI por manter empregada em condições análogas à escravidão quando morava em Maryland, nos EUA



A foragida do FBI Margarida Bonetti e seu casarão do século passado em um dos quilômetros quadrados mais caros de São Paulo, em Higienópolis, ganhou os olhos do público no último final de semana. Com a repercussão do podcast A Mulher da Casa Abandonada — do jornalista Chico Felitti em parceria com a Folha de S.Paulo — e a transformação do imóvel em ponto turístico, a mulher, que manteve sua empregada doméstica em situação análoga à escravidão nos EUA, saiu de sua residência e deixou com o público um mistério a ser resolvido: as respostas sobre o seu paradeiro. Entre as teorias, especula-se que Margarida possa ter recebido a ajuda externa ou até mesmo ter encontrado um esconderijo inusitado em um dos 20 cômodos do casarão.

Herdeira de barões paulistas, Margarida tem familiares em São Paulo. Suas duas irmãs e um filho, fruto de seu casamento com René Bonetti. Três figuras apontadas como possíveis ajudantes de sua saída do casarão abandonado. Vizinhos afirmam que câmeras da vizinhança de sua rua em Higienópolis mostraram a mulher da casa abandonada saindo do local dentro de um carro. Ela parecia usar no rosto o creme branco de pele pelo qual ficou conhecida. No entanto, nenhum desses supostos vídeos vieram a público. Nas redes sociais, internautas acreditam que Bonetti ainda possa estar em sua residência, no porão da casa. Os perfis levam em conta a imensidão do terreno, similar a um campo de futebol, e seus extensos e espaçosos cômodos.

Veja o que falam sobre o paradeiro de Margarida nas redes sociais: