Ônibus com time do Umuarama Futsal tomba e deixa dois mortos; veja vídeo do acidente

Nesta quinta-feira, 8, duas pessoas morreram e vinte ficaram feridas em um acidente no Paraná. Durante a manhã, um ônibus que transportava a equipe masculina do clube Umuarama Futsal tombou na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Estado. No veículo, 22 passageiros viajavam rumo a Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, para disputar uma partida pelas quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. Um carro que trafegava atrás do ônibus registrou o exato momento do acidente.

A diretoria do time identificou as vítimas fatais. De acordo com o clube, o motorista que dirigia o ônibus, Osvaldo da Silva, e o coordenador das categorias de base, Paulo Vitor Gonzales Debia, não sobreviveram Conhecido como “Vitinho”, o técnico morreu aos 24 anos. Já o motorista “Valdinho” era um velho conhecido da equipe, já que atuava há anos dirigindo para o time. O veículo da marca Mercedes Benz/Busscar, modelo Vis Buss R, pertencia ao clube. Sete feridos no acidente foram encaminhados ao Hospital São José, em Joinville, enquanto outros receberam atendimento médico na cidade de Garuva.

O tombamento do ônibus causou congestionamento na via, e trânsito gerou outro acidente no km 660, em Tijucas do Sul, há seis quilômetros da primeira ocorrência. No total, o engavetamento envolveu três carros, duas caminhonetes e quatro carretas. Este acidente deixou sete pessoas feridas — cinco com ferimentos leves, uma com machucados moderados e outra vítima que foi socorrida em estado grave. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após registrar congestionamento de até 20 quilômetros, a via onde ocorreu o acidente foi totalmente liberada às 13h40.