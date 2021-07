Assassino mais procurado da Holanda é preso pela PF no Rio de Janeiro

Gerel Lusiano Palm estava foragido há mais de três anos e teve o nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol; ele foi condenado a 20 anos de reclusão por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/11/2020 Com a prisão, a Polícia Federal e o governo brasileiro vão tratar da extradição do assassino



O assassino mais procurado da Holanda, identificado como Gerel Lusiano Palm, foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 7, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O holandês de 38 anos estava foragido há mais de três anos e teve o nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol. Ele foi condenado, em janeiro deste ano, a 20 anos de reclusão por tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e porte ilegal de arma. Palm responde a outro processo por homicídio, cometido em 2015. Ele estava foragido depois de fugir de uma prisão do Suriname. Além desse histórico de crime, Gerel Lusiano também era procurado por tráfico internacional de drogas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O mandado de prisão preventiva contra o holandês foi emitido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no fim da semana passada. Agora, com a prisão, a Polícia Federal e o governo brasileiro vão tratar da extradição do assassino.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga