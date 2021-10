Ônibus pega fogo no Viaduto do Pacaembu, na Zona Oeste de SP

Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros; segundo a corporação, até o momento, não há feridos

Reprodução/JovemPan Motorista alega que fogo tenha sido causado por uma pane elétrica no veículo



Um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 4, no Viaduto do Pacaembu, no Zona Oeste de São Paulo. A ocorrência foi recebida às 08h06 e duas viaturas foram enviadas à Avenida Doutor Abraão, 100, na Barra Funda, para controlar o fogo. Quatro viaturas da Polícia Militar também foram encaminhadas ao local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista alegou à corporação que o incêndio teria sido causado por uma pane elétrica. Testemunhas ouvidas pela Jovem Pan, no entanto, afirmam que um morador de rua pediu carona ao motorista do veículo e, após a negativa, teria ateado fogo no ônibus em forma de retaliação. Por volta das 08h30, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Segundo a corporação, até o momento, não há vítimas. A via sentido centro ainda está interditada. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informa que o local está sendo preservado para a perícia. A ocorrência será apresentada no 91º DP.

08h06 Fogo em ônibus, Av. Dr Abraão Ribeiro, 100 – Barra Funda, 02 viaturas a caminho, aguardando mais informações. #193I — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 4, 2021

*Com informações da repórter Caterina Achutti