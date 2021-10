Prédio da Vigilância Sanitária de Sertãozinho é incendiado e prefeitura fala em atentado

Administração municipal disse que foram encontrados um martelo, usado para arrebentar os vidros, e um galão de gasolina no local

Divulgação/Prefeitura de Sertãozinho Incêndio atingiu sede da vigilância sanitária



Um incêndio atingiu a sede da Vigilância Sanitária de Sertãozinho, no interior de São Paulo, na noite deste sábado, 2. A prefeitura da cidade informou que soube que o local estava em chamas por volta da meia-noite e disse que o prédio foi alvo de um atentado. “Ao chegarem ao local, representantes da secretaria de Saúde e da Vigilância verificaram a destruição de computadores, móveis, processos de autuação e outros documentos, além de todo o prédio”, diz o comunicado. A administração municipal afirmou ainda que foram encontrados um martelo, usado para arrebentar os vidros, e um galão de gasolina no local. A prefeitura registrou boletim de ocorrência e solicitou imagens das câmeras de segurança do prédio. “A Prefeitura Municipal de Sertãozinho lamenta a destruição do patrimônio público e solicita que qualquer informação sobre este crime seja denunciada”, declarou.