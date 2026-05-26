Jovem Pan > Notícias > Brasil > Ônibus atinge sobrado na zona oeste de SP; oito ficam feridos

Ônibus atinge sobrado na zona oeste de SP; oito ficam feridos

Três vítimas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser resgatadas pelos bombeiros

  • Por Jovem Pan*
  • 26/05/2026 08h28 - Atualizado em 26/05/2026 08h57
  • BlueSky
David de Tarso Ônibus bate em sobrado e deixa oito feridos na Zona Oeste de SP O veículo fazia a linha 7002/10 Jardim Rosa Maria–Hospital das Clínicas.

Um ônibus municipal colidiu contra um sobrado na manhã desta terça-feira (26), na região do Jardim Jaqueline, na zona oeste de São Paulo.

O acidente deixou oito pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada por volta das 6h22 na Rua Denis Chaudet. O veículo fazia a linha 7002/10 Jardim Rosa Maria–Hospital das Clínicas.

Três vítimas ficaram presas nas ferragens do ônibus e precisaram ser resgatadas pelas equipes de emergência. Outras duas pessoas foram socorridas pelo Samu, enquanto três vítimas com ferimentos leves recusaram encaminhamento hospitalar após atendimento no local.

Entre as vítimas resgatadas, uma mulher de 43 anos foi encaminhada ao Hospital Universitário (HU) sem fraturas aparentes.

Outra mulher, também de 43 anos, sofreu trauma torácico e fratura em membro inferior esquerdo, sendo levada por transporte aéreo do helicóptero Águia.

Uma terceira vítima apresentou trauma cervical e contusão no joelho direito, com encaminhamento para a UPA Santo Amaro.

Em nota, a SPTrans afirmou que o caso envolveu um ônibus da Alfa Rodobus que operava a linha 7002/10 Jardim Rosa Maria – Hospital das Clínicas e que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) apura a ocorrência.

A reportagem da Jovem Pan também tenta contato com a empresa Alfa Rodobus para obter um posicionamento sobre o acidente e com a Secretaria de Segurança Pública. Se houver resposta, o texto será atualizado.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >