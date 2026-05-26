Ônibus atinge sobrado na zona oeste de SP; oito ficam feridos

Três vítimas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser resgatadas pelos bombeiros

David de Tarso O veículo fazia a linha 7002/10 Jardim Rosa Maria–Hospital das Clínicas.



Um ônibus municipal colidiu contra um sobrado na manhã desta terça-feira (26), na região do Jardim Jaqueline, na zona oeste de São Paulo.

O acidente deixou oito pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada por volta das 6h22 na Rua Denis Chaudet. O veículo fazia a linha 7002/10 Jardim Rosa Maria–Hospital das Clínicas.

Três vítimas ficaram presas nas ferragens do ônibus e precisaram ser resgatadas pelas equipes de emergência. Outras duas pessoas foram socorridas pelo Samu, enquanto três vítimas com ferimentos leves recusaram encaminhamento hospitalar após atendimento no local.

Entre as vítimas resgatadas, uma mulher de 43 anos foi encaminhada ao Hospital Universitário (HU) sem fraturas aparentes.

Outra mulher, também de 43 anos, sofreu trauma torácico e fratura em membro inferior esquerdo, sendo levada por transporte aéreo do helicóptero Águia.

Uma terceira vítima apresentou trauma cervical e contusão no joelho direito, com encaminhamento para a UPA Santo Amaro.

Atualizando oco das 06h22 ônibus x residência na R Denis Chaudet Total atualizado no local:

8 vítimas

03 socorridas pelo Corpo de Bombeiros

02 socorridas pelo SAMU

03 vítimas leves recusaram transporte após avaliação… — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 26, 2026

Em nota, a SPTrans afirmou que o caso envolveu um ônibus da Alfa Rodobus que operava a linha 7002/10 Jardim Rosa Maria – Hospital das Clínicas e que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) apura a ocorrência.

A reportagem da Jovem Pan também tenta contato com a empresa Alfa Rodobus para obter um posicionamento sobre o acidente e com a Secretaria de Segurança Pública. Se houver resposta, o texto será atualizado.

*Com informações do Estadão Conteúdo